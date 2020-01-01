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عالم أمريكي: لا تعولوا على لقاح لـ"كورونا" قريبا

الخميس 21 مايو 2020 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم أمريكي: لا تعولوا على لقاح لـ"كورونا" قريبا


وكالات / سما /

نصح عالم أمريكي كبير الحكومات بألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا، في اتخاذها لقرارات بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

والأربعاء، قال وليام هيسلتاين، الباحث الرائد بمجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

ورغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين "لن أعول على ذلك".

وأضاف أن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف حيث يدخل الفيروس للجسم.

وتابع أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم. وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.

وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

كما أشار إلى إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

#فيروس كورونا #لقاح #امريكا

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