أمازون تعلن عن تدشين خمسة مشاريع للطاقة المتجددة في الصين وأمريكا واستراليا

وكالات / سما /

أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية تدشين خمسة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في الصين واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، بسعة 615 ميجا وات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن تولد المشاريع 2ر1 مليون ميجا وات في الساعة من الطاقة سنويا.

وتبلغ سعة أول مشروع للطاقة المتجددة في الصين 100 ميجا وات.

وقالت الشركة إن المشروع الثاني في استراليا سوف تبلغ سعته 105 ميجا وات.

تم تدشين مشروعين في ولاية أوهايو الأمريكية بسعة 200 ميجا وات و 80 ميجا وات، بجانب مشروع أخر في ولاية فيرجينيا بسعة 130 ميجا وات.