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تويتر يختبر إعدادات جديدة تتيح التحكم في الردود على المنشورات

الخميس 21 مايو 2020 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يختبر إعدادات جديدة تتيح التحكم في الردود على المنشورات


وكالات / سما /

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إعدادات جديدة من شأنها السماح للمستخدمين بالتحكم في من يتم السماح له بالرد على منشوراتهم على منصة التواصل الاجتماعي، في إطار تغيير كبير محتمل.

وحتى الآن، يمكن لأي مستخدم الرد على أي منشور عام عبر تويتر. وتظهر هذه الردود أسفل المنشور الأصلي.

وفي بعض الحالات، أتاح هذا المجال لمحادثات مفتوحة واعتبره المستخدمون ميزة. وفي حالات أخرى، تحولت الردود إلى هراء أو إهانات.

وباتت إساءة الاستخدام على تويتر موضوعا للشكاوى المتكررة ضد الشركة. وتم إطلاق مصطلح "رجال الردود" على المستخدمين الذين يردون باستمرار على منشورات الآخرين بطريقة مزعجة أو تنم عن الهوس.

#تويتر #التعليقات #المنشورات

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