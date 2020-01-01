حكام غزة يهددون بتعليق مشاركتهم في كأس غزة!

غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن حكام قطاع غزة هددوا بتعليق مشاركتهم فيما تبقى من مباريات هذا الموسم, لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وذكرت التقارير, أن الاتحاد الفلسطيني لم يصرف المستحقات المالية المتراكمة للحكام مؤخرا, ما دفع الكثيرين لتعليق مشاركته في المباريات حال استئناف المسابقات.

وانتهت جميع بطولات الدوري في قطاع غزة قبل فترة توقف "كورونا", وتبقى فقط كأس غزة, الذي من المتوقع أن يتم استئنافه الشهر المقبل, عقب وصوله لدور الثمانية.

وطالب الحكام, الاتحاد الفلسطيني بضرورة صرف مستحقاتهم المالية في أقرب وقت, نظرا للظروف الصعبة التي يمرون بها هذا الموسم على وجه الخصوص.