لجنة الرياضة والبيئة تتخذ قرارات هامة وتشيد بمتانة العلاقة مع سلطة جودة البيئة

رام الله / سما /

أكد رئيس لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية جمال عديلة ان اللجنة قررت تعيين الوزيرة عدالة الاتيرة رئيسا فخريا للجنة، كما تقرر تعيين ابراهيم عبسة نائبا للرئيس منذ تاريخه، وتقرر العمل على تشكيل مجلس استشاري اعلى للجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية.

وأشار عديلة انه وبناء على تفويض اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية والمكتب التنفيذي في تشكيل لجان تنفيذية للجنة الرياضة والبيئة لعدة دورات خلال اكثر من 12 سنة مضت، والتي تأتي بناء على الثقة في القدرة على تشكيل مكاتب تنفيذية من كادر متخصص قادر على صياغة الرؤيا وتحقيق الأهداف، فقد قمت بالماضي والحاضر في تشكيل اللجان واجراء التعديلات بما يخدم تلك الغايات.

واضاف ان العمل في لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية امر طوعي يتطلب الانتماء للفكرة والوطن حتى نتمكن معاً من الوصول الى نتائج ترضي الضمير وتحقق الانجازات، خلال هذه الدورة كان هناك عدة محطات لم ترتق لمهنية العمل ومقاييس تقييم الانتاجية، وفيما يلي أبرز القرارات وفقا لما صرح به عديلة:

*هنالك اتفاقية تعاون استيراتيجية موقعة مع الوزير عدالة الأتيرة وزيرة سلطة جودة البيئة ولجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية تؤكد على المشاركة بالفكر والعمل والتنفيذ، وهذه الاتفاقية سارية وملزمة لموظفي سلطة جودة البيئة ولجان لجنة الرياضة والبيئة.

* اعتماد الوزيرة عدالة الأتيرة رئيساً فخرياً للجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية، اعتباراً من تاريخه وبناء عليه.

* ضم محمد عبد الرحمن ومهى يغمور الى عضوية المكتب التنفيذي للجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية اعتباراً من تاريخه.

* اعتماد ابراهيم عبسة نائبا لرئيس اللجنة وما يترتب على ذلك من واجبات اعتباراً من تاريخه

* اعتماد مهى يغمور مسؤولة النشاطات في لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية، اعتباراً من تاريخه وبناء على ذلك يتطلب من مهى تشكيل لجنة عمل تشمل في طياتها الأجسام التالية: (المحافظات، البلديات، الاتحاد المدرسي، الأجهزة الأمنية) ليتم مناقشتها واعتمادها في اول جلسة عمل للمكتب التنفيذي، ويكون المرجع المباشر للجنة النشاطات ابراهيم عبسة وياسر ابو شنب.