صور : استعدادات بغزة لفتح المساجد غدًا الجمعة

غزة / سما /

يشهد قطاع غزة، استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لفتح المساجد يوم غد، لأداء صلاة الجمعة فقط، على أن يعاد فتحها لصلاة عيد الفطر.

وبدأت وزارة الأوقاف بغزة بالتعاون مع جهات مختصة منها وزارة الصحة تعقيم المساجد، وكذلك وضع علامات لمسافة متر بين كل مواطن وآخر ممن سيسمح لهم بالدخول للمساجد وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

وأكدت وزارة الأوقاف على بقاء الرخصة بأداء صلاة الجمعة ظهرًا في المنازل، للأصحاء الذين يخشون انتقال المرض إليهم خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية التي لا يتسع المسجد فيها للجميع، وكذلك لكبار السن.

وقالت "من خاف على نفسه من المرض، سيما ذوي الأعذار أو من كان في المناطق كثيفة السكان، فإنه ينبغي عليه الترخص بأداء صلاته في بيته وأن يترك الجمعة والجماعة فالله تعالى يُحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

وشددت على أن يؤدي المرضى وضعاف المناعة، والمصابين بأمراض مزمنة والنساء والأطفال الصلاة ظهرًا في المنازل.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة المتعلقة بأداء صلاة الجمعة والعيد في المساجد، من الحفاظ على التباعد وعدم الازدحام، وارتداء الكمامات، وإحضار سجادة الصلاة والمصاحف الشخصية، وتجنب المصافحة والمعانقة، والالتزام بتعليمات لجان التنظيم وغيرها.

وقالت الأوقاف بغزة "الالتزام التام بهذه الإجراءات واجبٌ شرعيٌ لا يجوز التقصير فيه، ويقودنا إلى الفتح الكامل للمساجد، وسيتم إغلاق المتوضئات وحمامات المساجد كما ستُغلق بعض المساجد التي لا تتسع لأعداد المصلين وستُستبدل بساحة قريبة"، داعيةً المواطنين على متابعة الإعلانات الصادرة عن مديريات الأوقاف في المحافظات.

ولفتت إلى أن صلاة العيد ستُقام في المساجد أو الساحات القريبة منها، وفقًا للإجراءات ذاتها التي ستُقام بها صلاة الجمعة، ويُمنع إقامة مصليات مركزية.