أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

ردود الأفعال الإسرائيلية على إعلان الرئيس محمود عباس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في "حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة"، تصدّرت عناوين الصحف الإسرائيلية، الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف على تصريحات الوزير الليكودي دافيد أمسالم ضد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والهجوم السيبراني الإيراني على مواقع الكترونية إسرائيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين :

"يديعوت أحرونوت":

- مصادر فلسطينية: التنسيق الأمني سيُلغى - كما قال الرئيس عباس

- بطاقة صفراء لإسرائيل: دلالات إعلان الرئيس عباس

- لجنة منح التصاريح في الكنيست تناقش اليوم طلب نتنياهو تمويل محاكمته

- رئيس الكنيست الجديد ياريف ليفين: "يجب وضع حدود واضحة في النظام القضائي"

- وزارة المالية: سيتم تقصير العطلة الصيفية، والتدريس في المدارس الثانوية حتى 30 تموز

- رفض طلب نتنياهو: "يجب أن يمثل أمام المحكمة يوم الأحد المقبل"

"هآرتس":

- أعضاء من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن الدولي: الضم الإسرائيلي من شأنه أن ينتهك القانون الدولي

- المدعي العام في قضايا نتنياهو يحصل على تفاصيل أمنية قبل جلسة محاكمته يوم الأحد

- بعد عامين، أحدثت الخطة الخمسية للقدس الشرقية تغييرا بطيئا

- مقال لزهافا غلئون: اللعب جنبا إلى جنب مع حلم نتنياهو بالضم، غانتس يعيد تسمية الأبرتهايد

- كيف سحق العرب المنحنى وأصبحوا قصة نجاح في مواجهة فيروس كورونا في إسرائيل

- أمسالم: لا خلاف على أن ماندلبليت هو الجاني المفترض. نيسينكورن: تجاوز للخطوط الحمراء

"معاريف":

- الهجوم السيبراني الإيراني يصيب عشرات المواقع الإسرائيلية

- لابيد: "عندما جاءت الضغوط الكبيرة - كان غانتس أول من تنازل"

- ابراموفيتش: "لا أرى وضعا يتم فيه الموافقة على صفقة بدون عقوبة لنتنياهو"

- 279 وفاة و16665 مصابا بفيروس كورونا في إسرائيل

- هجوم من أمسالم: "ليس هناك خلاف على أن ماندلبليت هو الجاني المفترض"

- بنك إسرائيل: سيتم خفض توقعات نمو الاقتصاد لعام 2021

"إسرائيل اليوم":

- هجوم سيبراني إيراني على مواقع الكترونية إسرائيلية

- الخوف من فيروس كورونا في روضة أطفال شمال تل أبيب

- الوزير أمسالم: "ماندلبليت هو المتهم المفترض"؛ نيسينكورن: "تجاوز للخطوط الحمراء"

- تقرير مركز "توب": نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 75%- العجز يصل إلى 11%

- توقيت إعلان الرئيس عباس عن إلغاء الاتفاقيات ليس صدفة