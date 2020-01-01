  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : بدء صرف دفعة مالية من المنحة السعودية لأصحاب المنازل المتضررة

الخميس 21 مايو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : بدء صرف دفعة مالية من المنحة السعودية لأصحاب المنازل المتضررة


غزة / سما /

 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، عن بدء صرف الدفعة المالية الأولى من تعويضات أصحاب المنازل المتضررة من عدوان الاحتلال، وذلك بمنحة مقدمة من السعودية.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم 77 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ يصل 571 ألف دولار.

وبينت أنه مع بدء عملية الصرف يكون تم البدء بذلك للعائلات المستفيدة من المرحلة الخامسة للمنحة السعودية بغزة.

وفي اختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلها بشكل كامل من إعادة بنائها.

يشار إلى أن البرنامج قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.

وأوضح أنه بتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى 81.5 مليون دولار استفادت منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.

#غزة #المنحة السعودية

الأكثر قراءة اليوم

مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا

تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف

كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر

رئيس الوزراء يوعز للوزارات بالمباشرة باجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في القرارات التي أعلنها الرئيس

نتنياهو يرد على "رسم" خامنئي...

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

صور : استعدادات بغزة لفتح المساجد غدًا الجمعة

غزة : وفاة طفل بعد يوم من حرقه لنفسه

860x484 (1)

مواقع إسرائيلية تتعرض للاختراق وأنباء عن هجوم سيبراني إيراني كبير

السلطة في رسالة رسمية لإسرائيل: "لن نسمح بانتشار العنف حتى في ظل وقف التنسيق الأمني"

آيزنكوت يلمح إلى دخوله الحياة السياسية في إسرائيل وهذا ما قاله عن غزة ..