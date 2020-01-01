غزة : بدء صرف دفعة مالية من المنحة السعودية لأصحاب المنازل المتضررة

غزة / سما /

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، عن بدء صرف الدفعة المالية الأولى من تعويضات أصحاب المنازل المتضررة من عدوان الاحتلال، وذلك بمنحة مقدمة من السعودية.

وأوضح البرنامج في بيان له، أن المرحلة الأولى تتضمن تسليم 77 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ يصل 571 ألف دولار.

وبينت أنه مع بدء عملية الصرف يكون تم البدء بذلك للعائلات المستفيدة من المرحلة الخامسة للمنحة السعودية بغزة.

وفي اختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلها بشكل كامل من إعادة بنائها.

يشار إلى أن البرنامج قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.

وأوضح أنه بتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى 81.5 مليون دولار استفادت منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.