200 طرد صحي وغذائي طارئة لصالح الاسر المتضررة بمحافظة نابلس

نابلس / سما /

اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة نابلس والاغاثة الاسلامية فرنسا توزيع نحو 200 طرد غذائي وصحي ممولة من الاغاثة الاسلامية فرنسا، ضمن مشروع الطوارىء الخاص بمساعدة العائلات الفقيرة والمنكشفة جراء توقف العجلة الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشملت الطرود مختلف المواد الغذائية الاساسية التي تحتاجها الأسر اضافة لمواد التعقيم، وقد استمرت عملية التوزيع منذ السادس عشر من الشهر الجاري.

وقالت مدير عام الادارة العامة للرعاية الاجتماعية رنا المصري "أن طواقم الوزارة ولجان الطوارئ الموزعة في مختلف مناطق المحافظة وطواقم الاغاثة الاسلامية فرنسا عملت طيلة الأيام الماضية بتجهيز المساعدات وايصالها لمستحقيها ذلك ضمن مراعاة اجراءات السلامة في ظل تفشي فيروس كورونا."

وأوضحت المصري أن الطرود الغذائية و الصحية والتي قيمة محتوياتها ما يقارب 400 شيكل ، تم تأمينها للأسر الأكثر تضرراً جراء أزمة تفشي فيروس كورونا، وكوادر التنمية والاغاثة الاسلامية فرنسا باشرت التوزيع مع مراعاة شروط السلامة حتى تصل هذه الطرود بأمان لتلك العائلات.

وأكدت المصري، أن التعاون بين وزارة التنمية بمديرياتها ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وثيق وتكاملي لدعم صمود العائلات المستورة وخاصة الاسر المتتضررة بمواجهة فيروس كورونا.

وشكرت مدير عام الرعاية الاجتماعية مؤسسة الاغاثة الاسلامية على تعاونها الدائم مثمنة جهودها في تلبية احتياجات الأسر الفقيرة الأيتام والاسر المنكشفة جراء الجائحة مؤكدة أن الاغاثة تمثل لنا شريك حقيقي وفعال بخدمة الأسر الفقيرة.