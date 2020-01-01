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باريس سان جيرمان يدخل في صراع التعاقد مع أوباميانج

الخميس 21 مايو 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يدخل في صراع التعاقد مع أوباميانج


وكالات / سما /

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صراع التعاقد مع المهاجم الجابوني لنادي أرسنال، بيير إيمريك أوباميانج المطلوب في أكثر من ناد آخر، أبرزهم ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة “Le10Sport” الفرنسية الشهيرة، فإن نادي باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع الهداف الجابوني حامل لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي.

وقد لعب أوباميانج من قبل مع فريق سانت تيتيان الفرنسي وكانت تجربته ناجحة بشكل مبهر مما جعله ينتقل بعدها إلى نادي بوروسيا دورتموند ويحقق معهم لقب هداف الدوري الألماني.

ويملك هداف نادي أرسنال موسم واحد فقط في عقده عقب نهاية الموسم الحالي وهو في يونيو من عام 2021، ولا يرغب اللاعب في تجديد عقده حتى الآن مع المدفعجية.

ويتمنى نادي أرسنال في التجديد للاعب أو برحيله في الميركاتو المقبل وسط إهتمامات أخرى من نادي ريال مدريد وبرشلونة وظهور أسماء مثل إنتر ميلان وتشيلسي لضم اللاعب صاحب ال30 عام.

#باريس سان جيرمان #أوباميانج #أرسنال

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