تعرف على خطة ريال مدريد للانتقام من مانشستر سيتي؟

وكالات / سما /

لم تقلل خسارة مباراة الذهاب لدور الـ16 من بطولة دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي من حماسة لاعبي ريال مدريد، والذين يتحضرون للعودة بأقوى حُلة للحفاظ على آمالهم في جميع البطولات.

حيث يستعد زيدان لتحضير خطة لكي يصل الفريق المرينجي لمواجهة السيتي في مباراة الإياب بملعب الاتحاد وهو في ذروة وأفضل حالاته الفنية.

كرر المدرب الفرنسي رغبته بالتأكيد لوسائل الإعلام على ضرورة إنهاء الموسم بقوة، ومحاولة الفوز بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وحسب ما نشرته صحيفة الأس الإسبانية فإن زيدان مدرب الريال وضع استراتجية مع جيرجوري ديبونت المُعد البدني المميز لتطوير آليات وخطة التدريب لكي يكون الفريق في حالة بدنية قوية ما بين النصف الثاني من شهر يوليو حين تقام المباريات الحاسمة والأخيرة على لقب الليجا، وكذلك في الأيام الأولى من شهر أغسطس في مواجهة فريق بيب جوارديولا.

بدأ لاعبي ريال مدريد التدريبات بالفعل في فالديباس وسيصلون إلى ملعب الاتحاد في مانشستر بعد 11 أسبوعاً، إضافة لأنهم سيكونوا قد لعبوا 11 مباراة رسمية في بطولة الدوري، وسيكون البدء بعودة منافسات الليجا الإسبانية في وقتٍ مبكر ميزة إضافية أمام فريق الدوري الإنجليزي الذي من المتوقع أن يستعيد المنافسات في وقتٍ متأخر عن إسبانيا.

وستقام مباراة العودة من دور الـ16 كذلك خلف أبواب مغلقة حسب تأكيدات الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيُقلل من قوة الدعم الجماهيري للسيتي، وسيجعل لاعبي المرينجي يشعرون وكأنهم يلعبون بأرض محايدة.