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دليل يؤكد على موافقة الإنتر على رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

الخميس 21 مايو 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
دليل يؤكد على موافقة الإنتر على رحيل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة


وكالات / سما /

يفترض نادي إنتر ميلان أن رحيل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة ستكون حقيقة وأمراً واقعياً في سوق الانتقالات القادمة، رغم التصريح بعكس ذلك لوسائل الإعلام.

وجاء في تقرير صحيفة كورييري ديلو سبورت اليوم أن نادي الإنتر يكثف مفاوضاته لأجل ضمان التوقيع مع الأوروجوياني إدينسون كافاني ليكون البديل للنجم الأرجنتيني الواعد في ملعب جوزيبي مياتزا.

وأوضحت الصحيفة أن كافاني خيار يتلقى الكثير من الإعجاب من قبل المدرب أنتونيو كونتي والمسؤولين في النادي النيراتزوري، وخاصةً أن عقده مع باريس سينتهي في الصيف وهو مهاجم لديه جودة مضمونة.

كان ديريس ميرتنز هو الهدف رقم 1 لإدارة الإنتر في الصيف ولكن بعد أن أصبح النجم البلجيكي قريباً من التجديد مع نادي نابولي، فإن هناك إصرار من جانب الإنتر على استقدام كافاني ويبدو أن العقبة الوحيدة ستتمثل في نادي أتلتيكو مدريد ومدربه دييجو سيميوني الذي مازال مهتماً بالقناص الأوروجوياني.

حالما تنتهى مسيرة كافاني مع باريس فإن الإنتر يتمنى الفوز بخدماته وخصوصاً وأن لديه خبرة كبيرة بالدوري الإيطالي، ولكنها صفقة تعني أن الإنتر بات جاهزاً لفكرة بيع لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، حيث أن رغبة اللاعب الرئيسية تتمثل في التواجد في ملعب الكامب نو واللعب إلى جوار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

#لاوتارو مارتينيز #برشلونة #إنتر ميلان

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