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ديفيد سيلفا يؤكد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

الخميس 21 مايو 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديفيد سيلفا يؤكد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم


وكالات / سما /

تحدث النجم الإسباني ديفيد سيلفا عن مستقبله مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حيث إنه لم يجدد عقده حتى الآن مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أكد ديفيد سيلفا عن رحيله بنهاية الموسم عن صفوف نادي مانشستر سيتي بعد 10 سنوات من الإنجازات منذ عام 2010 عندما جاء نجمًا من نجوم الليجا لنادي فالنسيا الإسباني.

وقال ديفيد سيلفا في تصريحات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية:” الدائرة تُغلق الآن، لقد استمتعت ب10 سنوات من كرة القدم في هذا المكان الذي لن أنساه طوال حياتي مهما حدث”.

وأضاف:”منذ مجيئي هنا وفي أول لحظة وأنا أجد معاملة رائعة من الجميع، هناك إحترام متبادل مع كل العاملين في النادي، إحترام متبادل لا يمكن أن أنساه، إنهم عائلتي ولكني الآن أرغب في خوض تحدِ جديد”.

وأكمل” نحن نتدرب حاليًا من جديد، إنه آخر موسم لي هنا وأريد أن يكون لا يُنسى، نأمل في تحقيق كافة البطولات الممكنة، لا أعلم ماذا سأفعل بعد ذلك وأحترم رغبة الجماهير في بقائي هنا ولكني سأرحل بنهاية الموسم”.

واختتم قائلًا:” البطولة الوحيدة التي لم أحققها هنا هي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لم أضعها في سيرتي الذاتية بشكل عام، سأحاول الفوز بها قبل رحيلي، لا أعلم ما هي خططتي بعد ذلك ولكن يجب أن أركز”.

جدير بالذكر أن ديفيد سيلفا جاء من فالنسيا في عام 2010 بقيمة 25 مليون باوند وحقق لقب البريميرلييج 4 مرات وكأس الإتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين 5 مرات.

#مانشستر سيتي #ديفيد سيلفا

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