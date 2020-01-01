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الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي

الخميس 21 مايو 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد 20 أغسطس موعدا لإنهاء الموسم الكروي


وكالات / سما /

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 20 أغسطس المقبل موعدا لإنهاء الموسم الحالي الذي لا يزال متوقفا بسبب جائحة كورونا، على أن يبدأ الموسم التالي في الأول من سبتمبر المقبل.

ولا يزال الاتحاد الإيطالي يرغب في استكمال الموسم في أول ثلاث درجات لدوري المحترفين، وقال في بيان إنه سيلغي مسابقات دوري الهواة وشبه المحترفين هذا الموسم.

وسيتم اتخاذ قرار بشأن دوري الدرجة الأولى للسيدات بعد تقييم مدى التزام الأندية بالاجراءات الصحية والتوصل لاتفاق بشأن أمور مالية أخرى.

وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس الماضي بسبب الجائحة، ويعتمد قرار استئناف النشاط على موافقة الحكومة التي حددت يوم 28 مايو الجاري موعدا لاتخاذ القرار، على أن تقام كل المباريات بدون جماهير.

ويتبقى 12 جولة على نهاية الدوري الإيطالي إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من جولات سابقة.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، الساعي للقبه التاسع على التوالي المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف.

 
 
#الاتحاد الإيطالي #الدوري الإيطالي

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