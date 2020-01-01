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إسرائيل ستبدأ اختبارات لاكتشاف الأجسام المضادة لكورونا

الخميس 21 مايو 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ستبدأ اختبارات لاكتشاف الأجسام المضادة لكورونا


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستبدأ نهاية الشهر الجاري بإجراء حوالي 200 ألف فحص دم في جميع أنحاء إسرائيل للكشف عن الأجسام المضادة "الاختبارات المصلية" لفيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن العملية ستبدأ بحوالي 7500 اختبار من مدينة بني براك التي تعتبر من أكثر المدن التي انتشر فيها الفيروس.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الفحص قد يوفر معلومات حول عدد الأجسام المضادة في الجسم لأي فيروس، وهو ما قد يفيد لمواجهة موجة ثانية من الفايروس، لتطوير اللقاحات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إسرائيل سابقًا أنها قدمت طلب براءة اختراع لتوصلها للقاح خاص بالفيروس.

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