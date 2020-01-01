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الديمقراطية ترفض تعيين رئيس جديد لبلدية بيت لاهيا دون انتخابات

الخميس 21 مايو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية ترفض تعيين رئيس جديد لبلدية بيت لاهيا دون انتخابات


غزة / سما /

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابها ورفضها الشديدين، لتعيين رئيس جديد لبلدية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، دون انتخابات، كونها تُعد مصادرة لحق المواطنين في اختيار ممثليهم، ولا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية، ولا تفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.

ودعت الجبهة لتحييد البلديات والهيئات المحلية عن الانقسام العبثي باعتبارها هيئات خدماتية للمواطنين، وإخراجها من حالة الجمود وتحريرها من هيمنة البيروقراطية والتعيينات الفوقية لقطع الطريق على الفساد والمحسوبية.

وحذرت الجبهة من استمرار مصادرة حق المواطنين في اختيار ممثليهم بقطاع غزة، مجددة مطالبتها بالتجديد الديمقراطي لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة عبر الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لفتح الطريق أمام تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي المواطنين لإدارة شؤون الوطن والمواطنين الحياتية وصون مصالحهم، وتعزيز صمودهم في معركتهم الوطنية للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وانجاز الحرية والعودة والاستقلال.

#الجبهة الديمقراطية

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