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حماية يدين مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الفلسطينيين

الخميس 21 مايو 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

يدين مركز حماية لحقوق الانسان ارتفاع وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان أخرها إطلاق الرصاص الحي  على المواطنين  في مدينة طوباس ورشق المستوطنين  المواطنين بالحجارة في مدينة نابلس، واعتقال 26 أخرين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة .


فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان فقد شهد صباح اليوم الخميس الموافق21/5/2020م تصعيداً ملحوظاً من قبل الاحتلال ومستوطنيه  حيث هاجم قطعان المستوطنين في مدينة نابلس بالحجارة عدد من المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطنان بكسور وجروح بالرأس ، وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني في مدينة  طوباس ما أدى إلى إصابته في قدمه ، من جانب أخر أصيب أحد المواطنين في بلدة بيت ريما  برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي  .


هذا و شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطنا في محافظات رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لمواصلة سلطات الاحتلال لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني  فإنه يؤكد أن تلك الجرائم تأتي وفقاً  لخطة منظمة وممنهجة وامتداداً لسلسلة متواصلة من جرائم قوات الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وبدوره يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقت تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، كما يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للاستمرار في مسار مقاطعة الاحتلال وملاحقته قضاياً أمام  كافة المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية

#مركز حماية #الاحتلال

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