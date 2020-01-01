الاحتلال يصيب 4 مواطنين ويعتقل 26 آخرين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

أصيب، اليوم الخميس، أربعة مواطنين بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهجوم للمستوطنين في الضفة.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطنا من محافظات رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وقلقيلية، وبيت لحم، بينهم أسرى محررون وطلبة جامعيون.

ففي نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب مواطنان بكسور وجروح، عقب هجوم مستوطنين على بلدة يتما جنوب المدينة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس ، إن مستوطني "رحاليم" هاجموا منزل المواطن محمد جاسر صنوبر في بلدة يتما، الامر الذي أدى الى اصابة اثنين من المواطنين بكسور وجروح خلال التصدي لهم.

واضاف أن المواطنين المصابين، هما: محمود نافز كسر في الرجل، وشريف محمد خير جروح بالرأس عقب استهدافهما من قبل المستوطنين بالحجارة.

وفي طوباس، أصيب، شاب بالرصاص الحي، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شابا أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة واطلقت وابلا من الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمستقرة.

وفي رام الله، أصيب مواطن برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما، فيما اعتقل ستة آخرون من عدة بلدات في المحافظة.

وقال مراسلنا إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطن عادل البرغوثي (58 عاما)، وباسل البرغوثي (23 عاما)، وهو طالب في جامعة بيرزيت.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما ادى إلى اصابة شاب في رقبته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة طلاب يدرسون في جامعة بيرزيت عقب دهم منازل ذويهم، وهم مالك حامد من سلواد (22 عاما)، ومهند كراجة من قرية صفا (23 عاما)، وعزات شبانة من سنجل (23 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عبد الرؤوف انجاص (36 عاما)، بعد أن داهمت منزله في قرية خربثا غرب مدينة رام الله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين، من بلدتي يعبد وعنزا، بينهم طفل وأسير محرر.

وذكرت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل يزيد عبد الرحيم أبو عابد (16عاما)، والأسير المحرر عماد العبادي (50 عاما)، ونجله عمر (19 عاما)، وشعلان أبو بكر (20 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم في بلدة يعبد وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اياد محمد صدقة من قرية عنزا جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر ابراهيم هاني يومان (30 عاما)، بعد ان داهمت منزل ذويه في شارع الفواغرة وسط بيت لحم.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت قرية الشواورة شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد طلب موسى (35 عاما).

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة أسرى محررين من المدينة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: جمال عثمان داود (60 عاما)، وزكي عبد الفتاح محمود داوود (54 عامًا)، ومحمد طلال شريم (53 عاما)، وحسني شريف النيص (39 عاما)، وعبد الرحمن مازن خدرج (29 عاما)، وعبد الحق مازن خدرج (28 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم في المدينة وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من المحافظة.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منطقتي الظهر وشعب السير جنوب بيت أمر واعتقلت، كلا من: عدي اياد بسام زعاقيق (21 عاما)، ومجد زهير خليل مقبل (17 عاما)، وهو طالب في الثانوية العامة، وقصي سمر مهنا (17 عاما)، والشـــــــقيقين محمد إبراهيم أبو ماريا (24 عاما)، وركان (16 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.