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سلطة الأراضي تزيل تعديات سكنية شمال قطاع غزة

الخميس 21 مايو 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أزالت فرق التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي بغزة صباح اليوم الخميس، تعديات سكنية على الأرض المخصصة للمشروع الزراعي شمال قطاع غزة.

وقالت سلطة الأراضي إن البناء القائم مخالفة واضحة لشروط العقد الذي أجرت بموجبه الأرض في القرية البدوية شمال القطاع لإنشاء مشروع زراعي يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية ويعزز صمود المواطن في الأماكن الحدودية.

وأشارت إلى أن عملية التأجير التي تمت منذ سنوات بقيمة إيجاره زهيدة بواقع 100 دولار لمساحة دونمين جاءت لدعم القطاع الزراعي وأن عملية الإزالة تمت لمنع استمرار التعديات السكنية ولوقف أي تعديات أخرى.

وبينت أن طواقمها تعمل على مدار الساعة ولن تتواني في تطبيق القانون بحق المخالفين والمتعدين مؤكدة على أهمية مثل هذه المشاريع الزراعية في تنمية القطاع الزراعي وفتح فرص عمل جديدة للشباب المتعطل عن العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وطالبت سلطة الأراضي المواطنين المستأجرين في هذا المشروع بضرورة الالتزام بشروط العقد والاهداف التي خصصت من أجلها الأرض

يذكر أن سلطة الاراضي تمنح جميع المتعاقدين في المشروع الزراعي بالقرية البدوية مدة اسبوعين من تاريخ هذا البيان لتسوية أوضاعهم القانونية، وفي حال انتهاء المدة سيتم إنهاء جميع عقود غير الملتزمين بشروط التعاقد وفتح باب الاستفادة لمتعاقدين جدد.

 
 
#سلطة الأراضي

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