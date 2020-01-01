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خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل ويجب تسليح الضفة الغربية تمامًا مثل غزة

الخميس 21 مايو 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل ويجب تسليح الضفة الغربية تمامًا مثل غزة


طهران /وكالات /

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، امس الأربعاء، إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.
وأضاف خامنئي عبر حسابه الرسمي على تويتر “سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني ولن نتردد في قول ذلك”.
وقال علي خامنئي في تغريدة سابقة له، إن “النظام الصهيوني يعد مثالا على دولة الإرهاب. ومنذ وضعت السياسات البريطانية المعادية للإسلام والإنسان، الصهيونية في موضع الحكم في فلسطين، يحقق هذا النظام أهدافه عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال”.
وأضاف: “يجب تسليح الضفة الغربية، تمامًا مثل غزة. الأمر الوحيد الذي سيخفف من معاناة الفلسطينيين هو القوة”.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث نشر تغريدة جاء فيها أن تهديد خامنئي بتنفيذ “الحل النهائي” ضد إسرائيل يذكر بخطة “الحل النهائي” النازية لإبادة الشعب اليهودي.
وقال نتنياهو: “يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلا”.

#خامنئي #الضفة #تسليح #الشعب الفلسطيني

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