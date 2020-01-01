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الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل

الخميس 21 مايو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية .

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منطقتي الظهر وشعب السير جنوب بيت أمر واعتقلت، كلا من: عدي اياد بسام زعاقيق (21 عاما)، ومجد زهير خليل مقبل (17 عاما)، وهو طالب في الثانوية العامة، وقصي سمر مهنا (17 عاما)، والشـــــــقيقين محمد إبراهيم أبو ماريا (24 عاما)، وركان (16 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال

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