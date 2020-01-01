رام الله / سما /

تصدر تلقي الرئيس محمود عباس، اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان، والامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ودعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للوزارات المباشرة بإجراءات تنفيذ قرارات القيادة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى اتصالين من الامين العام للأمم المتحدة ونظيره التركي

- الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يقدمون 17 مليون يورو لمشافي القدس الشرقية

- عمير بيرتس يعارض ضم أجزاء من الضفة بشكل أحادي ويؤيد مبدأ حل الدولتين

- اشتية: ندعم القرار الذي أعلنه الرئيس وسنترجمه على أرض الواقع

- عريقات: قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء خطاب الرئيس

- دول أوروبية: لن نعترف بأي تغيير تجريه إسرائيل في الأراضي المحتلة

- مركزية "فتح" تبحث اليوم تبعات اعلان الرئيس أن فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات

- مجموعة "التعاون الإسلامي" في الأمم المتحدة تناقش الحالة الخطيرة في الأرض الفلسطينية

- تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

* "الأيام":

- غوتيريش يؤكد للرئيس على الموقف الثابت للأمم المتحدة من القضية الفلسطينية

- دول أوروبية: لن نعترف بأي تغيير بالأراضي المحتلة وميلادينوف يدعو إلى إحياء دور "اللجنة الرباعية"

- عريقات: قرار القيادة دخل حيز التنفيذ فورا و"مركزية فتح" تبحث تداعيات الموقف

- اشتية يدعو الوزارات المباشرة بإجراءات تنفيذ قرارات القيادة

- وزارة الداخلية توضح إجراءات الإغلاق ومنع الحركة والتنقل خلال عطلة العيد

- بومبيو ردا على إعلان الرئيس: نأمل أن تستمر الترتيبات الأمنية في مكانها

- دبلوماسيون غربيون: روسيا تقترح اجتماعا بمشاركة فلسطينية وأميركية ودولية في جنيف

- 700 مستوطن يحملون الأعلام سيشكلون سلسلة تحيط البلدة القديمة اليوم

- الأردن: حظر تجول شامل لثلاثة أيام اعتبارا من مساء اليوم

- سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

* "القدس":

- الرئيس يتلقى اتصالين من غوتيرش وأردوغان

- اشتية يوعز للوزارات بترجمة قرارات القيادة إلى خطوات عملية بشكل فوري

- الداخلية توضح إجراءات الطوارئ خلال العيد

- ادعاءات إسرائيلية بالكشف عن غرف صخرية وأرضيات فسيفساء أسفل "حائط البراق"

- 17 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وفلنلدا وإيطاليا لمستشفيات القدس الشرقية

- مجلس الأمن يناقش الحالة في الشرق الأوسط

- مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تطالب بإيقاف استهداف الاحتلال صيادي غزة

- بايدن يعارض الضم... وسفير إسرائيل في واشنطن يدعو لتنفيذه قبل الانتخابات الأميركية