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وزارة "الاقتصاد" تحذر من خطورة مياه عيدن الإسرائيلية

الخميس 21 مايو 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة "الاقتصاد" تحذر من خطورة مياه عيدن الإسرائيلية


رام الله /سما/

ضبطت وزارة الاقتصاد الوطني كميات من عبوات شركة "عيدن" الإسرائيلية للمياه المعدنية، التي تنشط في المستوطنات، وتشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى أنها مخالفة لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ومدرجة ضمن دليل المنتجات المحظور تسويقها في السوق الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس: إن الشركة قامت بوسم العبوات بـعبارة "يحظر بيع المنتج في أراضي دولة إسرائيل"، ما يثير الشكوك حول هذه العبارة ويعزز من فرضية أن المنتج يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني، لا سيما أنه يعد مخالفاً للأنظمة والقوانين التجارية المعمول بها عالمياً بأن أي منتج يصنع في البلد المنشأ يجب أن يسوق داخل الدولة قبل تصديره.

وحذرت "الاقتصاد الوطني"، التجار وجمهور المستهلكين من شراء واستهلاك هذا المنتج؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة أن طواقمها تعمل، بالتعاون مع الشركاء، على التأكد من خلو السوق منه.

وأحالت الوزارة مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحلات التجارية بمحافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن طواقمها نفذت 31 جولة رقابية شملت 380 محلاً تجارياً تم خلالها إخطار 4 محال لتصويب وضعها القانوني، وإتلاف أكثر من طن من الأغذية الفاسدة.

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