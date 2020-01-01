وصول 56 عالقًا من الأردن لغزة

غزة / سما /

وصل 56 مواطنًا من العالقين في الأردن، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وبحسب هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، فإن المواطنين وصلوا في ساعة متأخرة من الليل، مشيرةً إلى أن طواقمها سهلت وصولهم.

وأشارت إلى أن من بين العائدين 24 طالبًا قادمين من الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت الهيئة أنه تم تحويل جميع القادمين إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، لقضاء مدة 21 يومًا، وذلك بالتعاون مع الأطقم الطبية من وزارة الصحة.

يُذكر أن جميع معابر قطاع غزة مغلقة في الاتجاهين منذ 15 مارس / آذار الماضي، ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة "كورونا"، ويتم فتحها استثنائيًا على فترات لإدخال أعداد من العالقين في الخارج.