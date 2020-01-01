  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن

الخميس 21 مايو 2020 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن


رام الله / سما /

 أكدت وزارة العمل أنها صرفت مساعدات مالية لنحو 40 ألف عامل، من أصل ما يزيد عن 120 ألف متضرر، فيما أن عدد من سجل على النظام بلغ 270 ألف.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن عملية الصرف استهدفت عمال السوق المحلي المياومة ضمن معايير محدودة.

وأشارت إلى أنه في إطار الشفافية والنزاهة التي اخذتها منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ أطلقت دعوة إلى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول.

الأكثر قراءة اليوم

مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

مرصد فلسطين الفلكي يحدد أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية

"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف

في هذا التاريخ .. عالم بريطاني يتوقع تسجيل "الإصابة صفر" بكورونا

الأخبار الرئيسية

السلطة في رسالة رسمية لإسرائيل: "لن نسمح بانتشار العنف حتى في ظل وقف التنسيق الأمني"

خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل ويجب تسليح الضفة الغربية تمامًا مثل غزة

آيزنكوت يلمح إلى دخوله الحياة السياسية في إسرائيل وهذا ما قاله عن غزة ..

المجر والنمسا تعارضان تحذيرات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل

واشنطن: النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يحل في مجلس الأمن