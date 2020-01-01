العمل: تم صرف مساعدات مالية لـ40 ألف عامل حتى الآن

رام الله / سما /

أكدت وزارة العمل أنها صرفت مساعدات مالية لنحو 40 ألف عامل، من أصل ما يزيد عن 120 ألف متضرر، فيما أن عدد من سجل على النظام بلغ 270 ألف.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الأربعاء، في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن عملية الصرف استهدفت عمال السوق المحلي المياومة ضمن معايير محدودة.

وأشارت إلى أنه في إطار الشفافية والنزاهة التي اخذتها منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ أطلقت دعوة إلى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول.