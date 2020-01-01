الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 23 مواطنًا بينهم طلبة من جامعة بيرزيت وأسرى سابقين

رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 23 مواطنًا بينهم طلبة من جامعة بيرزيت وأسرى سابقين.

ووفقًا لمصادر محلية طالت الاعتقالات 5 مواطنين من محيط جنين وهم: إياد محمد صدقة من قرية عنزة، وجرى اعتقاله من على حاجز عسكري قضاء نابلس، والأسير السابق عماد العبادي، وابنه عمر، والفتى يزيد عبد الرحيم أبو عابد، وشعلان كيوان أبو بكر، والأربعة من بلدة يعبد.

ووفقًا لمصادر محلية شملت الاعتقالات 6 أسرى سابقين من مدينة قلقيلية وهم: الشاب محمد طلال شريم، نجل المحرر المبعد إلى تركيا الشيخ القيادي طلال الباز. وعبد الرحمن مازن خدرج، وشقيقه التوأم عبد الحق مازن خدرج. وزكي عبد الفتاح داوود (55 عامًا) وهو عضو الهيئة الإدارية لنادي إسلامي قلقيلية، والمشرف الرياضي في النادي، وأطلق الاحتلال سراحه قبل نحو 7 أشهر من اعتقال إداري، وجمال عثمان داوود (60 عامًا) الذي أمضى 5 سنوات في الاعتقال لدى الاحتلال سابقًا، بالإضافة إلى الأسير السابق حسني شريف النيص (40 عامًا).

كما طالت الاعتقالات 5 شبان من منطقة رام الله، 3 منهم طلبة في جامعة بيرزيت. وهم: مالك حامد من بلدة سلواد، وشادي انجاص من خربثا بني حارث، والطلبة في جامعة بيرزيت، عز شبانة من سنجل، ومهدي كراجة من صفّا، وباسل البرغوثي من بيت ريما.

وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، باعتقال الاحتلال للأسير السابق إبراهيم صومان.

كما اعتقل الاحتلال 6 مواطنين من محيط الخليل، وهم الأسير السابق عدي إياد زعاقيق، وقصي سمر أبو ماريا، وإبراهيم الجبعي أبو ماريا، والثلاثة من بيت أمر شمال الخليل.

وطالت الاعتقالات أيضًا، مؤيد الوحواح من دورا جنوب الخليل، والشقيقان هيثم وأسامة عبد الله عصافرة من بيت كاحل غرب الخليل.