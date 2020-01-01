تفاصيل- الرئيس يتلقي اتصالات هاتفية من نظيره التركي والامين العام للامم المتحدة...

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

واكد الرئيس التركي، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية والقرارات التي أعلنها الرئيس عباس، والهادفة لحماية القضية الفلسطينية وتثبيت حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وشدد على دعم تركيا لموقف الرئيس عباس عقد مؤتمر دولي للسلام وضرورة اشراك روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى، وأهمية الدور الخاص الذي يستطيع أن يلعبه الفاتيكان.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة فلسطين في محاربة فيروس "كورونا"، مؤكدا ان تركيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية والمالية اللازمة لموجهة هذا الوباء الخطير.

من جهته، أكد الرئيس عباس تقديره الكبير لمواقف الرئيس اوردوغان الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشكر تركيا على تقديم المساعدات الطبية والمالية والدعم السياسي الكبير.

وقدم الرئيس شرحا مفصلا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ردا على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتشجيع ودعم من الإدارة الاميركية بانتهاك القانون الدولي وضم الأراضي.

واتفق الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وجدد غوتيريش، التأكيد على الموقف الثابت للامم المتحدة من القضية الفلسطينية المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية.

بدوره، قدم الرئيس، شرحا حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الاسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.