الصحة الإسرائيلية: وفاة واحدة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 16665 إصابة من بينها 279 حالة وفاة.

وأشارت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الإصابات النشطة انخفضت إلى 2812 حالة، من بينها 36 في حالة متوسطة، و46 في حالة خطيرة، تم وصل 40 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهرت المعطيات ارتفاع الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 2.5%، فيما وصل عدد حالات الوفاة من جراء "كوفيد 19" إلى 279، بارتفاع وصل إلى 0.4%.