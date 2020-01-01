كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر

عواصم /سما/

أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، حظر تجوّل شاملٍ لمدة 3 أيام، بينما سجلت مصر أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس، وأصيب 165 شخصا في الجزائر، وتوفي7، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 745 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فضلا عن 21 وفاة، و252 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 14229 إصابة، من ضمنها 680 حالة وفاة، و3994 متعافيا.

وبذلك سجلت مصر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الإعلان عن اكتشافه في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وهذا ثاني يوم على التوالي تتجاوز مصر فيه 700 إصابة، إذ سجّلت الثلاثاء 720 حالة قبل أن تصعد اليوم إلى 745.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم "بدء حظر شامل لثلاثة أيام اعتبارا من ليل الخميس - الجمعة، وحتى ليل الأحد - الإثنين"، في إشارة إلى أنه سيشمل يوما أو يومين من أيام عيد الفطر.

وسيعود الأردن عقب انتهاء الحظر الشامل إلى آخر جزئيٍّ يسمح بتجول المواطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء‎ بالتوقيت المحلي.

وفي المؤتمر ذاته، قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 23 إصابة، 7 منها من عائلة واحدة، ومخالطين وسائقي شحن قادمين من الخارج، وسيدة قادمة من السعودية.

وارتفعت بذلك حصيلة إصابات الفيروس بالأردن إلى 672، من ضمنها 9 وفيات و417 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، تسجيل 165 إصابة و7 وفيات و222 متعافيا.

وبذلك تصل حصيلة الفيروس، في الجزائر، إلى 7542 إصابة من بينها 568 وفاة، و3968 حالة شفاء.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و28 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 326 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و982 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.