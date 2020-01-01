  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر

الأربعاء 20 مايو 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يفرض "حظرا شاملا" بالأردن وأعلى حصيلة يومية بمصر


عواصم /سما/

أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، حظر تجوّل شاملٍ لمدة 3 أيام، بينما سجلت مصر أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس، وأصيب 165 شخصا في الجزائر، وتوفي7، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 745 حالة جديدة مصابة بالفيروس، فضلا عن 21 وفاة، و252 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 14229 إصابة، من ضمنها 680 حالة وفاة، و3994 متعافيا.

وبذلك سجلت مصر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الإعلان عن اكتشافه في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وهذا ثاني يوم على التوالي تتجاوز مصر فيه 700 إصابة، إذ سجّلت الثلاثاء 720 حالة قبل أن تصعد اليوم إلى 745.

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم "بدء حظر شامل لثلاثة أيام اعتبارا من ليل الخميس - الجمعة، وحتى ليل الأحد - الإثنين"، في إشارة إلى أنه سيشمل يوما أو يومين من أيام عيد الفطر.

وسيعود الأردن عقب انتهاء الحظر الشامل إلى آخر جزئيٍّ يسمح بتجول المواطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء‎ بالتوقيت المحلي.

وفي المؤتمر ذاته، قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 23 إصابة، 7 منها من عائلة واحدة، ومخالطين وسائقي شحن قادمين من الخارج، وسيدة قادمة من السعودية.

وارتفعت بذلك حصيلة إصابات الفيروس بالأردن إلى 672، من ضمنها 9 وفيات و417 حالة شفاء.

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي، تسجيل 165 إصابة و7 وفيات و222 متعافيا.

وبذلك تصل حصيلة الفيروس، في الجزائر، إلى 7542 إصابة من بينها 568 وفاة، و3968 حالة شفاء.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و28 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 326 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و982 ألفا، وفق موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات #مصر #دول عربية

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

مرصد فلسطين الفلكي يحدد أول أيام عيد الفطر في جميع الدول العربية

مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

الأخبار الرئيسية

7

تقرير: روسيا تسعى للعب دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب في جينيف

ملادينوف: تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب عليها التخلي عنه

"يديعوت": بيان أبو مازن حول وقف الاتفاقيات مع اسرائيل ليس فارغا.. والجدول الزمني لوقفه سيحدد غداً

الحوثي

مقابل معتقلي حماس في سجونها.. الحوثي يرفع سقف صفقة التبادل مع السعودية

هنية يشكر ايران: نحن أمام تحدٍ خطير وكبير ونحذر الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب اي حماقات