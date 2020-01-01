غنام تزور عدد من عائلات الأسرى في دير عمار وبيتلو وجمالا

رام الله / سما /

قامت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام اليوم الأربعاء بزيارة لأهالي عدد من الأسرى في قرى دير عمار وبيتلو وجمالا، واطمأنت على أوضاعهم، متوجهة لهم بالتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد .

وأكدت د. غنام أن أسرانا وعائلاتهم أولوية لنا جميعا، لافتةً إلى أن الأسرى يتعرضون لمخاطر كبيرة نتيجة هجمة الاحتلال الأخيرة التي تستهدف هويتهم النضالية والتضييق عليهم، داعية لوقفة جادة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف غطرسة الاحتلال بحقهم.

ووجهت د. غنام التحية لكافة أسرانا وراء قضبان سجون الاحتلال، مؤكدة مرة أخرى أن شعبنا لن يقبل المساس بكرامة الأسرى وعائلاتهم .

وشملت جولة المحافظ غنام التي رافقها خلالها أعضاء من تنظيم حركة فتح في منطقة الكرامة وممثلون عن لجنة الطوارئ فيها ، عائلات كل من الأسير غسان تيسير ريان المحكوم 21 سنة، والأسير جاد أنور حسني المحكوم 17 سنة، والأسير إبراهيم مفلح زيادة المحكوم 18 عاماً، والأسير محمد طبطب المحكوم 14 عاماً، والأسيرة نافز رضوان المحكومة 8 أعوام، والأسير حمادة درامنة المحكوم 11 عاماً، والأسير خالد عودة بدحة المحكوم 16 عاماً، والأسير إسماعيل عارف عودة المحكوم 21 عاما والأسير أسامة عودة المحكوم 26 عاماً.