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نتنياهو يرد على "رسم" خامنئي...

الأربعاء 20 مايو 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على "رسم" خامنئي...


القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرسم التوضيحي الذي نشره المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وبه صورة ملونة للقدس الشرقية، والتي عنونت بـ"فلسطين ستتحرر- الحل النهائي: مقاومة حتى الاستفتاء".



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وقال نتنياهو :"تهديدات خامنئي لتنفيذ الحل النهائي ضد إسرائيل تذكرنا بخطة الحل النهائي النازية بابادة الشعب اليهودي. يجب ان يدرك ان أي نظام يهدد بابادة إسرائيل يقف امام نفس التهديد".

وفي وقت سابق اليوم عقب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الرسم الذي نشره خامنئي ووصفه انه "معاد للسامية ومقرف". ورد الجيش الاسرائيلي عبر صفحته باللغة الفارسية وقال أيضا :"هذا ما بقي للنظام الايراني، محاولة ان يقنع نفسه من خلال رسوم صبيانية ان خططه الغير واقعية ستتحقق. ليس فقط النظام الإيراني معاد للسامية بمميزاته وصفاته وينكر المحرقة. هو أيضا يستخدم مصطلح نازي بعد مرور 80 عاما".

ونشر خامنئي الرسمة بمناسبة يوم القدس الذي سيحل بعد يومين- وفي وسط التهنئة عرضت القدس الشرقية مع جنود فلسطينيين، اعلام فلسطين وحزب الله وصور للخميني، خامنئي، قاسم سليماني وحسن نصر الله. وكتب في مركز الرسمة :"فلسطين ستتحرر" وفي الأسفل كتب :"الحل النهائي- مقاومة (مسلحة) حتى الاستفتاء".

#نتنياهو #ايران #علي خامنئي #القدس

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