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تحسن حالة الجندي الذي بترت قدمه في عملية الدهس بالخليل

الأربعاء 20 مايو 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحسن حالة الجندي الذي بترت قدمه في عملية الدهس بالخليل


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "والا" العبري اليوم الأربعاء بتحسن حالة الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في عملية دهس الأسبوع الماضي جنوب الخليل.
 
يشار إلى أن الجندي بترت قدمه بعد يومين من إصابته وهو شادي إبراهيم (20 عاما) من قرية ساجور قضاء عكا.
 
وذكر الموقع أنه أجريت للجندي العديد من العمليات الجراحية في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع إجراء المزيد في الأيام القادمة.
 
وأوضحت أنه استعاد وعيه وتم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه، وحالته مستقرة في مستشفى سوروكا ببئر السبع.
 
وكان الجندي أصيب في ساقه بعد هجوم دهس بمركبة كان يستقلها فلسطيني قرب مستوطنة نغوهوت جنوب الخليل الأربعاء الماضين وأطلق الجنود النار على المنفذ وتم استشهاده.

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي #عملية دهس

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