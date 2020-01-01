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نصرالله: سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها

الأربعاء 20 مايو 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرالله: سنصلي في القدس ونحن اليوم أقرب ما نكون إلى تحريرها


بيروت /سما/

أكد الأمين العام لحزب الله  حسن نصرالله أن المقاومة تمهد كل الأرضية لليوم الذي سيأتي حتما ونصلي جميعاً في القدس، مشددا على التزام حزب الله القاطع بالقضية الفلسطينية.

وخلال كلمة لمناسبة يوم القدس العالمي، قال نصرالله إننا اليوم أقرب ما نكون إلى القدس وإلى تحريرها "بالرغم من كل التحولات الدولية والإقليمية و كل الفتن".

وقال الأمين العام لحزب الله إن يوم القدس هذا العام "يفتقد قائدا كبيرا على طريق القدس القائد الحاج قاسم سليماني"، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني كان الممهد الأكبر لانتصار المقاومة الكبير الآتي بتحرير القدس.

وجدد التأكيد أن الامة اليوم أقرب ما تكون إلى تحرير القدس بفعل الإيمان والصمود والصبر والصدق والإخلاص والتواصل بين دول وقوى محور المقاومة.

وشدد نصرالله على أن "مشهد المطبعين والمستسلمين ليس هو الصورة الحقيقية لأمتنا"، وقال إن المشهد الحقيقي الذي يبنى عليه هو في صمود وتصاعد قوى المقاومة حكومات، ودول وفصائل وحركات وشعوب ونخب.

هذا ورأى الامين العام لحزب الله أن يوم القدس العالمي هو "من الإرث المبارك لسماحة الإمام الخميني"، مشيرا غلى أن الإمام الخميني عبر عن الالتزام الثابت والنهائي لإيران ولكل المقاومين تجاه قضية فلسطين والقدس.

ودعا السيد نصرالله كل أبناء أمتنا لإحياء يوم القدس بالطرق المناسبة إعلامياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً وفنيا ضمن كل الإجراءات الوقائية المطلوبة فيما خص وباء كورونا، خاتما حديثه بالقول إن القدس هي الهدف الذي تتوجه إليه كل العيون والعقول والقلوب والسواعد والأقدام "وسنصل إليه".

وأكد  حسن نصرالله أن المقاومة تمهد كل الأرضية لليوم الذي سيأتي حتما ونصلي جميعاً في القدس، مشددا على التزام حزب الله القاطع بالقضية الفلسطينية.

وقال نصرالله إننا اليوم أقرب ما نكون إلى القدس وإلى تحريرها "بالرغم من كل التحولات الدولية والإقليمية و كل الفتن".

وجدد التأكيد أن الامة اليوم أقرب ما تكون إلى تحرير القدس بفعل الإيمان والصمود والصبر والصدق والإخلاص والتواصل بين دول وقوى محور المقاومة.

هذا ورأى الامين العام لحزب الله أن يوم القدس العالمي هو "من الإرث المبارك لسماحة الإمام الخميني"، مشيرا غلى أن الإمام الخميني عبر عن الالتزام الثابت والنهائي لإيران ولكل المقاومين تجاه قضية فلسطين والقدس.

وتأتي رسالة محور المقاومة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد تمت ترجمة كلمات القادة إلى اللغة العبرية ليفهم قادة الاحتلال والمستوطنين الصهاينة أن الاحتلال سيزول من الوجود.

#حسن نصر الله #حزب الله #القضية الفلسطينية #القدس

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