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التنمية الاجتماعية تعلن صرف دفعة جديدة من صندوق "عيلة واحدة" غداً الخميس

الأربعاء 20 مايو 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تعلن صرف دفعة جديدة من صندوق "عيلة واحدة" غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عصر اليوم الأربعاء، عن صرف دفعة جديدة من صندوق مبادرة (عيلة واحدة) بدءاً من غدٍ الخميس.

وأوضح وكيل وزارة التنمية غازي حمد أن وزارة المالية ستصرف مبلغ ٤٠٠ ألف شيكل لصالح ألفي أسرة من الأسر المتعففة التي انطبقت عليها الشروط المعلنة من لجنة المبادرة.

وأكد حمد أن كافة الأسماء التي سيتم الصرف لها غداً هي من الأسماء التي قام الموظفون المتبرعون بترشيحهم للاستفادة من المبادرة.

وأضاف أن الصرف سيتم رغم الوضع المالي الصعب تعزيزا منها لمساعدة الفقراء وتقديرا لكل من قام بدعم مبادرة الموظفين (عيلة واحدة)، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة من اجل صرف دفعة جديدة بعد العيد

وأوضح أن الصرف سيتم من كافة فروع البريد، وستصل رسالة للمستفيدين من الدفعة.

#التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #مبادرة #عيلة واحدة

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