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معايعة تتباحث والقنصل الفرنسي عبر "زوم"

الأربعاء 20 مايو 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تتباحث والقنصل الفرنسي عبر "زوم"


بيت لحم / سما /

التقت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة القنصل الفرنسي العام في القدس القنصل رينية تروكاز، وذلك بحضور السيدة كاثرين بوند مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، حيث جرى اللقاء من خلال تطبيق "زوم".

ورحبت معايعة بالقنصل الفرنسي العام ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين الجانبين، إذ إن فرنسا دائماً كانت إلى جانب الحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتحدثت معايعة عن التعاون الفلسطيني الفرنسي في مجال حفظ التراث الثقافي، حيث نفذت فلسطين وبالتعاون مع الجمهورية الفرنسية عدداً من المشاريع التي ساهمت في رفد قطاع التراث الثقافي الفلسطيني.

من جهته، شكر القنصل الفرنسي العام الوزيرة معايعة على دورها وتعاونها الكبير في مجال تطوير قطاع السياحة والتراث الثقافي، ما ساهم في تطوير الواقع السياحي والاثري في فلسطين ودعم الخبرات الفلسطينية وتوفير إمكانيات للطواقم الفلسطينية العاملة في الميدان.

وتباحث الطرفان في تداعيات جائحة الكورونا، وما هي المشاريع المستقبلية التي يجب إعطاؤها الأولوية، إضافة إلى سبل تطوير الدعم الفرنسي لقطاعي السياحة والتراث الثقافي الفلسطينيين.

#وزارة السياحة والآثار #القنصل الفرنسي #رولا معايعة

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