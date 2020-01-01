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الشرطة تغلق 110 محلات تجارية بنابلس

الأربعاء 20 مايو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق 110 محلات تجارية بنابلس


نابلس / سما /

أغلقت الشرطة في نابلس، اليوم، 110 محلات تجارية لم يلتزم أصحابها بالأوقات المحددة بحالة الطوارئ بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم، وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة بتشديد إجراءاتها في المحافظة، وأغلقت 110 محلاً تجارياً لم يلتزم أصحابها بالأوقات المسموحة بحالة الطوارئ، من ضمنهم صاحب مقهى إنترنت وناد رياضي.

وأضافت: إن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.

#الشرطة #نابلس #طوارئ

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