مستوطن يطلق النار على آخر زاحمه بمركبته وسط حوارة

نابلس / سما /

أطلق مستوطن النار من داخل مركبته صوب مركبة مستوطن آخر، بعد تزاحم مركبتيهما في الشارع الرئيسي وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس مساء اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إن المستوطن الثاني الذي لم يصب بأذى قد ترك سيارته وفرّ منها بين الأشجار بعد إطلاق النار نحوه.

ويسود اعتقاد بأن كل مستوطن اعتقد أن الآخر فلسطيني، فمطلق النار اعتقد أن فلسطينياً حاول مهاجمته بسيارته فأطلق النار نحوه، فيما اعتقد الثاني أن مطلق النار نحوه فلسطيني، ففر من سيارته للنجاة بنفسه.

هذا وقد حضرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال إلى الموقع، وشرعت بالتفتيش عن المستوطن الهارب.