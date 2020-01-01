الشيخ عيسى قاسم: شعب البحرين مع المقاومة ويتبرأ من استسلام وتطبيع النظام

سما / وكالات/

أكد المرجع الديني البحريني الشيخ عيسى أحمد قاسم أن خيار شعب البحرين هو المقاومة المشتركة مع كل أبناء الامة ضد العدوان الاسرائيلي والتطبيع وصفقة القرن.

وقال الشيخ قاسم خلال كلمة له لمناسبة يوم القدس العالمي إن شعب البحرين يتبرأ من التآمر والتخاذل والاستسلام للإرادة الامريكية والصهيونية على يد النظام السياسي في بلاده.

وتأتي رسالة محور المقاومة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد تمت ترجمة كلمات القادة إلى اللغة العبرية ليفهم قادة الإحتلال والمستوطنين الصهاينة أن الاحتلال سيزول من الوجود.

وتابع مشددا على أن "موقف شعب البحرين صارم مدعوم بالتضحية والجهاد والمقاومة لاي تفريط بكرامة الامة واستقلالها وسلامة أراضيها"، وقال إن البحرين الشعب مع الانتصار والحماية لكل ذرة تراب من تراب فلسطين وأي ارض إسلامية.

هذا ورأى الشيخ قاسم في يوم القدس العالمي يوما للمسجد الاقصى والقدس وفلسطين والأمة بأجمعها "إلا من عاداها وتآمر على وجودها"، مشيرا إلى أن يوم القدس العالمي كتبه وأعلنه "وعي اسلامي عميق وبصيرة مستقبلية نافذة ورؤية سياسية ممتدة وفهم فقهي دقيق"، في إشارة إلى مطلق الثورة الاسلامية الإمام روح الله الموسوي الخميني.

واعتبر المرجع الديني البحريني أن يوم القدس العالمي صار اليوم أشد ضرورة وأكثر الحاحا للحفاظ على وجود الامة ومصيرها، فـ "اليوم نجد صفقة القرن ومؤتمر المنامة والتسابق في التطبيع مع العدو الصهيوني المُعلن من عدد من الدول العربية:، و"اليوم صارت "إسرائيل" في نظر أنظمة عربية صديقة يطلب منها الأمن وبدعمها الحفاظ على الوجود".

وأردف: "اليوم أصبحت الساحة الاسلامية في عدد من بلاد الاسلام وتحت رعاية انظمتها السياسية مفتوحة لأنواع الممارسات الصهيونية التخريبية، واليوم نجد النشاط الإعلامي المتزايد في المطالبة بعملية التطبيع والتسليم للإرادة الأمريكية والصهيونية، ونجد النشاط المتزايد في التحريض على ما تبقى من وحدة الامة مما يهدد حصانة وعي بعض جماهيرها".

وعن قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، قال الشيخ قاسم إن في ذكر الشهيد سليماني ذكر المسجد الاقصى وقدسيته، والقدس واهميتها، والقضية الفلسطينية ومركزتها، معتبرًا أن الشهيد سليماني هو "الرجل المثال في الايمان والجهاد والصبر والاقدام والبصيرة والتضحية والقدرة على تحريك الروح الثورية عند الاخرين".