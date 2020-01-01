حماس : خطاب الر ئيس امس يحتاج الى ترجمة حقيقية على الارض

غزة / سما/

أصدرت حركة (حماس)، اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً، علقت فيه على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء قالت فيه ان موقف الرئيس يؤكّد صوابية مواقف الحركة، وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، وهو توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.

وقال بيان حماس "تابعت قيادة الحركة، خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يوم أمس، الذي ألقاه في رام الله، واستمعت لما أعلنه من مواقف حول (صفقة القرن)، والمخطط الصهيوني المدعوم أمريكياً؛ لضم الضفة الغربية".

واضافات حماس "على الرغم من تكرار هذه المواقف في مناسبات عديدة، فإن الحركة ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال، توجّهاً يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض، عبر خطوات واضحة ومحددة". وتابعت "إن هذا التوجّه، يؤكّد صوابية مواقف الحركة، وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، وهو توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج". المفاوضات العقيم.

ودعت حماس رئيس السلطة، وقيادة حركة فتح إلى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية، وإلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر، الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيداً عن ضغط وسيطرة الاحتلال، للتباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة؛ لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

واكدت أن مواجهة مشروع الضم و(صفقة القرن) تتطلّب برنامجاً وطنياً نضالياً في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية، والقوى الشعبية كافة. وجددت التأكيد على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني، المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال والأساليب، وتدعو شعبنا في كل مكان؛ للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة.