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رئيس الوزراء: أجرينا سلسلة من الاتصالات لبحث تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع اسرائيل

الأربعاء 20 مايو 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: أجرينا سلسلة من الاتصالات لبحث تنفيذ قرار وقف الاتفاقيات مع اسرائيل


رام الله / سما /

شدد رئيس الوزراء محمد اشتية، على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات الأمنية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، حيث أطلعها على آخر المستجدات السياسية، خاصة إعلان القيادة الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل.

وقال اشتية: "قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين".

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي الذي استثمر كثيراً في عملية السلام والمفاوضات، بأن يقوم بدوره في محاسبة إسرائيل لتنكرها لكل هذه الاتفاقيات.

وأشار اشتية الى إجراء سلسلة من الاتصالات الداخلية لبحث تنفيذ القرار السياسي بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إجراء سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية.

#اشتيه #الاتفاقيات #اسرائيل #ضم الضفة #الرئيس عباس

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