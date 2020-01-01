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الحرس الثوري: "زمزمة نهاية إسرائيل تسمَع في شوارع تل أبيب"

الأربعاء 20 مايو 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري: "زمزمة نهاية إسرائيل تسمَع في شوارع تل أبيب"


طهران /سما/

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن "الانتفاضة الفلسطينية تجاوزت الحدود الفلسطينية ووصلت إلى مرحلة مصيرية".

وصرح اللواء محمد باقري، في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "الانتفاضة الفلسطينية تجاوزت الحدود الفلسطينية"، مشيراً إلى أنها "وصلت إلى مرحلة مصيرية وحساسة".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن "زمزمة نهاية إسرائيل تسمَع في شوارع تل أبيب".

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، أن "القدس لن تنسى ولن تبقى تحت احتلال الظالمين وستحرر أرض فلسطين ولن نقبل هذا الظلم والعدوان".

وكان المساعد الخاص لرئیس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولیة، حسین أمیر عبد اللهیان، أکد أن "المقاومة ستنهی وجود الكيان الإسرائیلي المزیف وبعون الله، سنصلي قریبا في القدس".

#ايران #اسرائيل #الحرس الثوري #محمد باقري

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