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معروف: أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بفتح المساجد يومي الجمعة والعيد

الأربعاء 20 مايو 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بفتح المساجد يومي الجمعة والعيد


غزة / سما /

قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، اليوم الأربعاء، إننا أنهينا كافة الإجراءات الخاصة بفتح المساجد يومي الجمعة القادمة وصلاة عيد الفطر.

وأكد معروف، خلال مؤتمر صحفي، أن المساجد ستفتح الساعة 12 ظهرًا وهناك توجيه الخطباء ألا تزيد الخطبة عن ١٠ دقائق.

وأوضح أنه سيتم توزيع كمامات على المواطنين، وندعو لضرورة إحضار سجادة الصلاة داخل المسجد وسيكون هناك لجان مختصة ستتابع ذل ك

وشدد على وجود سلسلة من الإجراءات التي اتخذت من قبل الشرطة وطواقم حماية المستهلك لضمان الحد من عملية التجمعات في الأسواق والمراكز التجارية.

وأضاف: "ما يُثار حول تغير في قرار منع التجمعات منافي للصحة وعلى العكس الشواهد في أعداد الإصابات في الفوج الأخير يدعونا إلى المزيد من الحذر".

#سلامة معروف #فيروس كورونا #غزة #مساجد غزة #صلاة الجمعة

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