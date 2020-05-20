شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، أن وزارته والمؤسسات الحكومية تتابع جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة

وأشار الى أن وزارة الصحة تتابع 1630 مستضاف داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة

واعلن القدرة، عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرا عبر معبر رفح البري.

وأشار الى أن اجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة 30 اصابة منذ مارس الماضي ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 14 اصابات تحت العلاج بمستشفى العزل.

وأضاف: لازال المختبر المركزي يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي.

وأوضح ان امكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .

وبين ان خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا و بقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس .

وأهاب القدرة، بكافة المواطنين عدم التواجد في أماكن التجمعات و أماكن الزحام وعدم التحرك الا اذا دعت الضرورة و وفق إجراءات السلامة.

وأكدت وزارة الصحة، على كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وامراض الجهاز التنفسي وضعف المناعة عدم الخروج من المنزل واتباع ارشادات الوقاية.

كما أكد على كافة الذين انهوا الحجر الصحي مؤخرا الالتزام في المنزل واتباع تعليمات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع.

ونوه القدرة، الى أن وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوزام المختبرات جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد سوى 5% من احتياجنا السنوي من مستودعات الوزارة برام الله منذ بداية العام الجاري.

وتابع: وزارة الصحة تستهجن عدم ارسال حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية التي استلمتها السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.



وطالب، كافة الجهات المعنية للاسراع في تلبية الاحتياجات الطارئة من أجل تحقيق الاستجابة الاولى لمواجهة وباء كورونا وفق خطة الوزارة.

