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الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات إنتاج للمستفيدين من مشروع "أسر فلسطينية منتجة"

الأربعاء 20 مايو 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات إنتاج للمستفيدين من مشروع "أسر فلسطينية منتجة"


الخليل / سما /

 سلمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) الدفعة الأولى من مدخلات مشاريع للأسر في مدينة دورا جنوب غرب الخليل.

ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "عائلات فلسطينية منتجة" بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من مجموعة شركات فلسطينية خاصة هي: الأخوة العرب، والمستقبل للأنابيب، وسما للأنظمة الميكانيكية.

وتم تسليم الدفعة الأولى من مدخلات المشاريع لستة مستفيدين في دورا في محافظة الخليل، وشملت المشاريع ماكينات خياطة وتأجير معدات بناء ومعدات مخبز معجنات وادوات مكتبية.

وشكر مدير فرع الخليل في الإغاثة الزراعية محمود الحروب شركات القطاع الخاص على الثقة التي منحوها للإغاثة الزراعية من خلال هذا المشروع الذي يهدف لمساعدة الأسر الفلسطينية الفقيرة من خلال تزويدها بمدخلات الإنتاج من اجل تعزيز اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وليس من خلال المساعدات الإغاثية لوحدها.

وكانت الإغاثة الزراعية وقعت مذكرة تفاهم مع شركات الأخوة العرب والمستقبل للأنابيب وسما للأنظمة المكيانيكية من أجل البدء بتنفيذ المشروع، حيث تتولى الإغاثة الزراعية نظرا لخبرتها الطويلة مسألة اختيار المستفيدين وتدريبهم ومساعدتهم على إدارتها، فيما تتولى الشركات الخاصة تمويل المشاريع للأسر.

#الاغاثة الزراعية #الخليل

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