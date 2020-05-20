ملحم: جلسة طارئة للحكومة مساء اليوم لبحث قرار القيادة

رام الله / سما /

يعقد مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء جلسة طارئة في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة على رأسها قرار القيادة الأخير.

وقال الناطق بإسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة ستعقد اجتماع طارئ عند الساعة 9:30 مساء اليوم الأربعاء لبحث تنفيذ القرارات التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس الليلة الماضية بشأن العلاقة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس أعلن في اجتماع القيادة مساء أمس، أن "دولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".