بلدية غزة تبحث مع مباحث التموين سبل تعزيز التعاون المشترك

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مباحث التموين سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات متابعة تنظيم المهن الخطرة والكشف عليها، ومراقبة محلات بيع الأغذية والتأكد من التزامها بشروط السلامة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، وعضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم وائل شحادة، ومنسق الإدارة العامة للصحة والبيئة م. أحمد أبو عبدو، ورئيس قسم مراقبة الأغذية رشاد عيد، فيما ضم وفد المباحث، مدير إدارة مباحث التموين المقدم أحمد قنيطة، ومسؤول مباحث التموين في مدينة غزة الرائد إيهاب الباز، ومسؤول قسم مراقبة الأغذية الرائد حسن أبو العون .

وأكد د. السراج أهمية التعاون والتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات ذات العلاقة لتنظيم ومراقبة المهن الخطرة ومتابعة عملها والتأكد من التزامها بشروط السلامة حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه .

وأوضح أن بلدية غزة شكلت لجنة منذ عدة أشهر تشارك بها جهاز الدفاع المدني ومباحث التموين لمتابعة نقاط بيع الغاز العشوائية والغير مرخصة واتخاذ المقتضى القانوني لها .

بدوره أشاد المقدم أحمد قنيطة بالعلاقة مع بلدية غزة وأكد أهمية تعزيزها لضمان الكشف على كافة نقاط بيع الغاز العشوائية في المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها وفق الأنظمة المتبعة .

وناقش الحضور سبل مضاعفة عمليات الكشف على المهن الخطرة وإنجاز كافة عمليات الكشف عليها في أسرع وقت ممكن ومتابعتها بشكل دوري للتأكد من إتباعها لشروط السلامة، وكذلك توحيد الجهود مع كافة الجهات المختصة لضمان سلامة العمل والإجراءات .

واتفق الجانبان على تعزيز التواصل بخلال المرحلة المقبلة وإشراك جهات ذات العلاقة في عملية منح التراخيص ومراقبة المهن الخطرة .