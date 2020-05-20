  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محكمة فرنسية تقول إن الأدلة ضد سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائياً

الأربعاء 20 مايو 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة فرنسية تقول إن الأدلة ضد سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائياً


وكالات / سما /

قررت محكمة النقض في باريس، قرارا جديدا لصالح النجم المغربي، سعد لمجرد، وأعلنت أن الدلائل، والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة اليه، غير كافية لمتابعته جنائيا.


وقال موقع “LE PARISIEN”، اليوم الثلاثاء، أن محكمة النقض أمرت بتحقيق جديد، لإتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، وهل سيتابع أمام المحكمة الجنائية، أم محكمة الجنح.


ويأتي الإعلان عن التطور الجديد في قضية سعد المجرد، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة لمجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.


وخفف تحقيق سابق التهم الموجهة إلى لمجرد، ثم ألغيت نتائجه بعد تحقيق ثان، والذي صنفت على أساسه التهم الموجهة إليه ضمن خانة “الاعتداء الجنسي”، و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”، قبل أن يصدر القرار الجديد بالطعن، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق المقبل.

#سعد لمجرد #محكمة فرنسية

الأكثر قراءة اليوم

عمر شحادة يروي تفاصيل ما جرى خلال اجتماع القيادة برام الله: اتسم سلوك الرئيس بالتندّر

صور.. القسام تكشف تفاصيل مشاركة الشهيد أبو معيلق في عملية أبو مطيبق

الرئيس: نحن الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع اسرائيل بما فيها الأمنية

الصحة : تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة..

صور.. اندلاع حريق في مخبر اليازجي بحي تل الهوى غرب مدينة غزة

الجبهة الشعبية تعلن انسحاب ممثلها من اجتماع القيادة برام الله...

جيش الاحتلال يرد على أنباء الهجوم في إيران: "سنستخدم مجموعة أدوات متنوعة"!

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الصحة: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة...

45

وزارة الداخلية توضح إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد...

الأحمد : الاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني واتفاق باريس "في خبر كان"

المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستبعد ان يلغي الرئيس عباس الاتفاقيات أو وقف التنيسق الأمني

Laith-Abu-Ziyad-20.05.20

الاحتلال منع الناشِط بمنظمة العفو الدوليّة ليث أبو زيّاد من رؤية والدته قبل وفاتها ويرفض السماح له بالسفر