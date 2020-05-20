صورة.. خالد النبوي ناعيا ميشيل بيكولي: والدي الأعظم على الشاشة

وكالات / سما /

لم ينسَ الممثل المصري ​خالد النبوي​ أن ينعى الممثل الذي جسّد دور والده في فيلم “​المهاجر​” منذ أكثر من 25 سنة وشارك في بطولته يسرا ومحمود حميدة، وحنان ترك والراحل عبد الله محمود وغيرهم من النجوم، وأخرجه المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين.

فكتب النبوي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ناعياً ​ميشيل بيكولي​: “يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولي، بالنسبة للصناعة والجمهور فهو ممثل عظيم، بالنسبة لي هو أعظم والد على الشاشة! من خلالك تعلمت في وقت مبكر كيف يمكن أن يكون إنسانا عظيما، وكيف يمكن أن يصبح الممثل العظيم! وأنت الاثنين! والدي الأعظم على الشاشة..”.

يذكر أن الممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي، الذي ظهر في أفلام شهيرة، توفي عن عمر 94 عاماً، حيث أكدت أسرته للإعلام الفرنسي، يوم الإثنين، وفاته الأسبوع الماضي، لكنها لم تعلن سبب الوفاة.