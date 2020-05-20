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حفلة توزيع جوائز الأوسكار 2021 يمكن أن تؤجل بسبب كورونا

الأربعاء 20 مايو 2020 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفلة توزيع جوائز الأوسكار 2021 يمكن أن تؤجل بسبب كورونا


وكالات / سما /

ذكرت مجلة "فارييتي" المتخصصة أن دورة العام 2021 من حفلة توزيع جوائز الأوسكار قد يم تأجيلها بسبب تأثير وباء كوفيد-19 على صناعة السينما.

وهذه الأمسية التي تشاهد في كل أنحاء العالم، لا تزال إقامتها مقررة رسميا في 28 شباط/فبراير.

لكن مع إغلاق دور السينما الأميركية منذ شهرين، توقف الإنتاج واختلت شبكة الانتاج، اضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائيا.

ونقلت "فراييتي" عن مصدر مطّلع أنه سيتم "على الأرجح" تأجيل حفلة توزيع جوائز الأوسكار، موضحة في الوقت نفسه أنه لم يتم إجراء أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص.

ولم ترد أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية التي تمنح هذه الجوائز المرموقة على استفسارات وكالة فرانس برس بعد ظهر الثلاثاء.

والشهر الماضي، خففت الأكاديمية هذه القواعد للسماح للأفلام التي لن تتمكن من الصدور في الصالات هذا العام بسبب جائحة كورونا بالتنافس على جوائز الأوسكار، مشددة على أن تعديلات أخرى قد تكون ضرورية.

#الأوسكار #كورونا

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