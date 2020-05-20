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سلوك مشين لشابين بمركز تجاري بالسعودية يثير انتقادات واسعة

الأربعاء 20 مايو 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلوك مشين لشابين بمركز تجاري بالسعودية يثير انتقادات واسعة


وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شابين يقومان بسلوك مشين في مركز تجاري في السعودية.

وقال ناشطون إنهما من الجنسية اليمنية، وقد أثارا صدمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر أحدهما وهو يفتح عبوات العصير بأحد المراكز التجارية ويتناول إحداها ثم يغلقها ويعيدها للرف مجددا.

وكان الشاب الآخر يقوم بتصوير زميله والاكتفاء بالضحك عليه، فيما كان الأول يقوم بتناول مختلف أنواع العصائر والمشروبات من المركز التجاري، حسب ما ظهر في الفيديو.

وقدم أحد الناشطين بنشر بلاغ أرسله إلى الجهات الأمنية: "بلاغ ضد شخصين من الجنسية اليمنية يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ومن ثم إعادتها إلى رفوف العرض".

وأضاف: "آمل من الجهات المختصة القبض على هؤلاء العابثين وإحالتهم إلى #النيابة_العامة للتحقيق معهم ومعاقبتهم على جرمهم".

#السعودية

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